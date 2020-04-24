Глава РУСАДА заявил, что заражение коронавирусом может стоить спортсмену карьеры

По предварительным оценкам экспертов, заражение коронавирусом может нанести серьезный вред здоровью спортсменов, которые впоследствии могут привести к досрочному завершению карьеры. Об этом сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По его словам, сейчас активно ведется изучение влияния коронавирусной инфекции на организм спортсменов.

«Коронавирус — удар по легким, а легкие для спортсмена — это все. Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры. Окончательный вердикт можно будет сделать после завершения данных исследований. Конечно, многое зависит от тяжести, но тем не менее», — сказал Ганус.

Глава РУСАДА призвал всех спортсменов отнестись серьезно к нынешней ситуации в мире и строго соблюдать режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что российское антидопинговое агентство приостановило тестирование спортсменов на допинг до конца апреля из-за пандемии коронавируса.