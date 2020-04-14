Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.

Согласно документу, вводится новый День воинской славы 3 сентября, но при этом упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

«Документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», — сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что в России создадут крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне.