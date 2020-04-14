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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

18:12, 14.04.2020 2
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Фото: mil.ru

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.

Согласно документу, вводится новый День воинской славы 3 сентября, но при этом упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

«Документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», — сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что в России создадут крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Обалдеть... Делать что ли нечего?
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    Анонимно 14 апр
    А что ещё им делать. Надо же чем то занять себя и статистику надо соблюдать по принятию законов
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