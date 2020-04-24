В Минздраве РФ пока не знают, может ли беременная женщина передать ребенку коронавирус
Специалисты Минздрава РФ не знают, может ли беременная женщина, заразившаяся коронавирусом, передать вирус ребенку.
Ученые считают, что беременной женщине противопоказано лечение противомалярийными препаратами и рекомбинантным интерфероном бета-1b. Тяжелое течение болезни может быть показанием для аборта.
«В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов», — приводит ТАСС методические рекомендации Минздрава РФ.
Ранее беременных предложили включить в перечень граждан, имеющих право на больничный в период пандемии.
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