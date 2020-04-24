В Минздраве РФ пока не знают, может ли беременная женщина передать ребенку коронавирус

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Специалисты Минздрава РФ не знают, может ли беременная женщина, заразившаяся коронавирусом, передать вирус ребенку.

Ученые считают, что беременной женщине противопоказано лечение противомалярийными препаратами и рекомбинантным интерфероном бета-1b. Тяжелое течение болезни может быть показанием для аборта.

«В настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов», — приводит ТАСС методические рекомендации Минздрава РФ.

Ранее беременных предложили включить в перечень граждан, имеющих право на больничный в период пандемии.

