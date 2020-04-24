Стало известно, как татарстанцам участвовать в «Бессмертном полку» онлайн

Акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут онлайн. Телеканал «ТНВ» приглашает татарстанцев почтить подвиг героев войны по телевизору.

Пользователям предлагают опубликовать в своем аккаунте Instagram фото деда или родственника, участвовавшего в войне. Чтобы его включили в в эфир, необходимо отметить аккаунт @tvtnv и поставить хештег #бессмертныйполкТНВ. Отправить фотографию также можно по электронной почте 9may@tnvtv.ru.

Фотографии буду приниматься только до 5 мая. Затем портреты героев появятся в эфире телеканала на майские праздники и 9 мая.



Организаторы напоминают, что при публикации истории в интернете аккаунт должен быть открытым.



О том, что международную общественную акцию «Бессмертный полк» в Татарстане проведут в режиме онлайн, сообщала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

