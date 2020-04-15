Акцию «Бессмертный полк» в Татарстане хотят провести онлайн

Международную общественную акцию «Бессмертный полк» в Татарстане проведут в режиме онлайн. Об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Она пообещала рассказать подробности на следующей неделе.

«9 Мая как мероприятие на данный момент не рассматривается к проведению в виде парада или сбора людей. Первое, что мы можем и должны провести 9 Мая, — церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам в районах РТ с участием главы и, возможно, волонтеров в очень небольшом количестве», — отметила Фазлеева.

Ранее организаторы движения «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения шествия с портретами ветеранов в этом году. Традиционно акция проходит 9 мая.