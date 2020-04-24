Казанский режиссер Сергей Литовец подключен к аппарату ИВЛ из-за коронавируса

Фото: Фейсбук

Казанский режиссер Сергей Литовец, заболевший коронавирусом, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила его коллега Наталия Гугуева.

«На сегодняшний день состояние Сергея стабильно тяжелое. Хотя такое состояние у него уже с 12 апреля. Ничего пока не меняется — ни в худшую, ни в лучшую сторону. Попытка отключить его от аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) на третий день его пребывания в реанимации не дала результатов — ему стало хуже», — написала Гугуева в «Фейсбук».

Судя по посту, инфекцию подхватила вся семья. Сын Сергея лежит с коронавирусом в другой больнице в Москве, а жена Татьяна находится на карантине дома, но тоже плохо себя чувствует.

Друзья Сергея предлагают врачам провести переливание плазмы с антителами переболевших коронавирусом. Однако решения пока нет.

«Я не медик, но понимаю, что о такой плазме у врачей разные мнения. Дождемся решения по этой плазме от врачей Сергея», — заключила Гугуева.