УЕФА назвал идеальный сценарий для футбольных чемпионатов после выхода из карантина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал идеальный сценарий продолжения сезона после отмены карантинных мер из-за коронавируса.

На заседании исполкома было рекомендовано доиграть все внутренние турниры, чтобы оставить возможность провести отбор в еврокубки в привычном формате. В противном случае, сказано, что будет лучше, если федерации примут решение завершить чемпионат в формате плей-офф или в любом другом усеченном виде.

Также установлен ряд уважительных причин, из-за которых федерациям разрешено досрочно завершить сезон. К таковым отнесли наличие запрета на проведение мероприятий в стране, а также непреодолимые экономические проблемы.

При этом УЕФА установил дедлайн на окончание сезона, установив крайнюю дату на начало августа.

Ранее стало известно, что руководители клубов РПЛ примут решение о продолжении нынешнего чемпионата 27 апреля, в понедельник, в онлайн-режиме.

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.