Список мест массового пребывания в Казани сократили вдесятеро

Фото: Илья Репин

С 1,8 тысячи до 188

Исполком Казани значительно сократил перечень мест массового пребывания людей — с полутора тысяч всего до 188.

Изначальный список был утвержден в июне 2015 года и изменялся в 2016 году. В нем было 568 детских садов, школ и центров детского творчества, 26 парков и скверов, 45 объектов органов власти, 126 религиозных учреждений, 69 гостиниц и хостелов, 74 государственных и частных вуза, колледжа и интерната, 18 детских центров и лагерей, 25 центров реабилитации и занятости, 124 медицинских организации. Также в список были включены объекты культуры (включая театры и творческие колледжи), 258 магазинов, ресторанов, торговых центров, 64 бизнес-центра и т. д. Итоговый перечень содержал более 1 800 объектов.

Список создавался в соответствии с постановлением правительства РФ от марта 2015 года, которым утверждались требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. В этом документе таковые места определяются как те, в которых могут одновременно находиться более 50 человек. При этом объекты не должны находиться в собственности органов власти, госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».

Список создавался в соответствии с постановлением правительства РФ от марта 2015 года, которым утверждались требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Фото Олега Тихонова

Что изменилось за 5 лет?

Сейчас исполком Казани сократил перечень более чем в 10 раз — до 188 мест. Из него убрали, например, детские сады, школы, религиозные учреждения, гостиницы и хостелы, медицинские организации.

В разрезе районов список оставшихся объектов выглядит так:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — 31 объект (два парка, три объекта органов власти, семь подростковых клубов и один молодежный центр, восемь ресторанов, аквапарк, фитнес-центр, спортивно-оздоровительный центр и семь бизнес-центров);

Кировский и Московский районы — 32 объекта (три парка, два объекта органов власти, 14 подростковых клубов, три детских лагеря, шесть ресторанов и четыре бизнес-центра);

Приволжский и Вахитовский районы — 94 объекта (три парка и сквера, две набережные, 26 объектов органов власти, два подростковых клуба, 32 ресторана, два фитнес-центра и 24 бизнес-центров);

Советский район — 31 объект (один парк и одна площадь, два объекта органов власти, четыре подростковых клуба, десять ресторанов и 13 бизнес-центров).

Собственные паспорта получили и медицинские организации, и гостиницы, и хостелы. Фото Максима Платонова

По ведомственному признаку

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» пояснили, что в перечень мест массового пребывания изначально были включены все общественные объекты на территории Казани. А с 2016 года началась работа по разделению объектов по ведомственному признаку — объекты получали собственные паспорта безопасности, а значит, в их наличии в общем списке отпала необходимость. Это в первую очередь коснулось детсадов, школ, университетов и т. д. Между тем именно объектов образования в списке было больше всего — около трети. Этим и объясняется то, почему список «похудел» настолько сильно.

«В соответствии с принятыми федеральными нормативно-правовыми актами все учреждения образования были исключены из перечня и паспортизированы по постановлению Правительства РФ 1235 от 07.10.2017. В дальнейшем в связи с реорганизацией и образованием двух ведомственных министерств — Министерства образования РФ и Министерства просвещения РФ — учреждения образования должны были паспортизироваться по постановлению правительства 1006 от 02.08.2019», — отметили в мэрии.

Паспортизацию закончили в 2019 году, и 609 казанских объектов сферы образования получили свои паспорта безопасности. Собственные паспорта получили и медицинские организации, и гостиницы, и хостелы.

Дарья Пинегина