В Минтруда РФ рекомендовали всем регионам закрыть психдиспансеры и дома престарелых
В Министерстве труда и соцзащиты РФ рекомендовали региональным властям закрыть на карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых.
Замминистра Ольга Баталина рассказала, что на сегодня коронавирусная инфекция выявлена у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах по стране, передает ТАСС.
Напомним, что Татарстан уже постановил перевести на полную самоизоляцию все социальные учреждения с постоянным проживанием. В них содержатся более 5 тысяч человек.ОбществоВластьМедицина
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