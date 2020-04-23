В Минтруда РФ рекомендовали всем регионам закрыть психдиспансеры и дома престарелых

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Министерстве труда и соцзащиты РФ рекомендовали региональным властям закрыть на карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых.

Замминистра Ольга Баталина рассказала, что на сегодня коронавирусная инфекция выявлена у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах по стране, передает ТАСС.

Напомним, что Татарстан уже постановил перевести на полную самоизоляцию все социальные учреждения с постоянным проживанием. В них содержатся более 5 тысяч человек.