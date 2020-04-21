В Татарстане перешли на полный карантин детдома и психдиспансеры

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Татарстане на режим полной изоляции переходят социальные учреждения закрытого типа. Один месяц сотрудники социальных служб будут проживать вместе с пациентами без контактов с внешней средой.

Власти уже заготовили резерв продуктов и лекарств для всех учреждений, передает агентство «Татмедиа».

Как рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, на карантин закрываются 45 социальных учреждений. Среди них приюты, психоневрологические интернаты, дома престарелых и учреждения адаптации для бездомных.

Два раза в неделю в социальные учреждения, где проживают 5 027 человек, будут доставляться продукты. Весь персонал пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

Также в настоящее время властями прорабатывается вопрос о самоизоляции охранных предприятий, сотрудники которых работают на территории социальных учреждений.