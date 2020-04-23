Эпидемиолог: ситуацию с коронавирусом в Петербурге можно перенести на Казань

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Эксперт рассказал, что развитие эпидемии коронавируса в крупных российских городах, в том числе и Казани, можно прогнозировать, опираясь на данные Санкт-Петербурга. В Северной столице же выход на плато должен случиться не раньше чем через две недели.

«Плато, с небольшим снижением показателей, продержится до середины мая — начала июня, когда можно будет ожидать перелома в эпидемии, начала ее затухания», — рассказал РБК заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Доктор биологических наук подчеркнул, ситуация с COVID-19 в Москве особенная, поэтому прогнозировать развитие пандемии к Казани, Нижнем Новгороде и других крупных городах проще именно по данным Петербурга.

Ранее казанские эксперты предсказали, что пик пандемии в Татарстане придется на 20-е числа мая.