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Avito: средняя цена смартфона в Казани остается в пределах 11,5 тысячи рублей

13:21, 23.04.2020
Avito: средняя цена смартфона в Казани остается в пределах 11,5 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru

Аналитики сервиса Avito подсчитали среднюю стоимость смартфонов, продающихся на площадке. В Казани за год цена почти не изменилась и составила по итогам I квартала этого года 11,5 тысячи рублей.

Самый популярный в столице Татарстана телефон — iPhone, отмечают специалисты сервиса. То же самое наблюдается и в остальных городах России. Лидерами рынка остаются iPhone и Samsung, а позиции после них занимают китайские бренды Xiaomi и Huawei.

Сообщается, что самыми дорогими стали телефоны марки Vertu, в I квартале 2020 года их стоимость опустилась на 18—19%, до 31 тысячи рублей. Самые низкие цены зафиксированы на телефоны SkyLink, MTS и Explay, за которые покупатели платили меньше 1 тысячи рублей.

АналитикаТехнологии Татарстан
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