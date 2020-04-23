Avito: средняя цена смартфона в Казани остается в пределах 11,5 тысячи рублей

Аналитики сервиса Avito подсчитали среднюю стоимость смартфонов, продающихся на площадке. В Казани за год цена почти не изменилась и составила по итогам I квартала этого года 11,5 тысячи рублей.

Самый популярный в столице Татарстана телефон — iPhone, отмечают специалисты сервиса. То же самое наблюдается и в остальных городах России. Лидерами рынка остаются iPhone и Samsung, а позиции после них занимают китайские бренды Xiaomi и Huawei.

Сообщается, что самыми дорогими стали телефоны марки Vertu, в I квартале 2020 года их стоимость опустилась на 18—19%, до 31 тысячи рублей. Самые низкие цены зафиксированы на телефоны SkyLink, MTS и Explay, за которые покупатели платили меньше 1 тысячи рублей.