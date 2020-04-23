Прокуратура Челнов потребовала закрыть три банных комплекса

Прокуратура Набережных Челнов обратилась в суд с исками о приостановлении работы трех банных комплексов. Они не остановили работу в период временных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Иски ведомства находятся на рассмотрении.

Сообщается, что во время режима изоляции сауны «Римские термы» на улице Машиностроительной, «Сакура» на улице Нижней Боровецкой и «Куршевель» на улице Орловской продолжали принимать посетителей.

В отношении владельцев заведений возбуждены административные дела по статье «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуаций». Один из предпринимателей уже оштрафован на 30 тысяч рублей. Остальные административные дела находятся на рассмотрении в Набережночелнинском городском суде.

Ранее в Казани приставы опечатали лаундж-бар Chillin.

