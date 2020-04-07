В Казани приставы опечатали лаундж-бар Chillin
В центре Казани судебные приставы закрыли лаундж-бар Chillin, не выполнивший предписание о приостановке работы кальянных на время карантина. Двери бара останутся опечатаны в течение двух месяцев.
Решение закрыть заведение вынес Вахитовский райсуд Казани, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
Приставы опломбировали и опечатали входные двери. Деятельность бара приостановлена на 60 суток. Руководство заведения предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.
Ранее приставы уже опечатали двери двух кальянных за те же нарушения.Бизнес Татарстан
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