В Казани приставы опечатали лаундж-бар Chillin

В центре Казани судебные приставы закрыли лаундж-бар Chillin, не выполнивший предписание о приостановке работы кальянных на время карантина. Двери бара останутся опечатаны в течение двух месяцев.

Решение закрыть заведение вынес Вахитовский райсуд Казани, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Приставы опломбировали и опечатали входные двери. Деятельность бара приостановлена на 60 суток. Руководство заведения предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Ранее приставы уже опечатали двери двух кальянных за те же нарушения.