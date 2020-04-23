Власти Казани изменили порядок приемки городских пляжей
Исполком Казани внес изменения в постановление «О пляжах города Казани». Муниципальные власти вносят изменение в порядок приемки объектов.
Новый документ отменяет пункт, согласно которому контроль за санитарным состоянием возлагается на Управление здравоохранения по Казани Минздрава РТ.
В то же время вводится новый пункт, согласно которому ежегодно до 1 июня приемку пляжей должны обеспечивать администрации районов. Для этого должны создаваться специальные комиссии.Общество Татарстан
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