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Власти Казани изменили порядок приемки городских пляжей

10:19, 23.04.2020

Исполком Казани внес изменения в постановление «О пляжах города Казани». Муниципальные власти вносят изменение в порядок приемки объектов.

Новый документ отменяет пункт, согласно которому контроль за санитарным состоянием возлагается на Управление здравоохранения по Казани Минздрава РТ.

В то же время вводится новый пункт, согласно которому ежегодно до 1 июня приемку пляжей должны обеспечивать администрации районов. Для этого должны создаваться специальные комиссии.

Общество Татарстан
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