Вдоль дорог Татарстана собрали 270 тонн отходов

Вдоль дорог Татарстана собрали 270 тонн твердых бытовых отходов. Мусор собирают в рамках двухмесячника по улучшению санитарно-экологического состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и прилегающих территорий предприятий ОАО «РЖД.

По информации пресс-службы Миндортранса РТ, с начала мероприятий было собрано 623 куб. м — это свыше 270 тонн мусора.

Работники ОАО «РЖД» по Волго-Камскому региону Куйбышевской железной дороги очищают полосы отвода железной дороги и прилегающие территории производственных участков. Общая площадь убранной территории составила 6 695 кв. м. В результате санитарной очистки на утилизацию передано 1,4 тонны мусора.

С Горьковской железной дороги вывезены 13,7 куб. м твердых коммунальных отходов, площадь убранной территории составила 20 801 кв. м.

Ранее сообщалось, что более 212 тонн мусора собрано вдоль дорог Татарстана.

