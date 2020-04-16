Более 212 тонн мусора собрано вдоль дорог Татарстана
В Татарстане началась уборка мусора вдоль дорог федерального и регионального значения. На сегодня собрано около 212 тонн твердых бытовых отходов.
Как сообщает Минэкологии РТ, задействовано 506 человек и 158 единиц спецтехники. Вчера работники подрядной организации убирали мусор с земельного участка, прилегающего к трассе Казань — Оренбург 30 км.
На сегодня собрано 3 640 кубических метров — это свыше около 212 тонн твердых бытовых отходов. Двухмесячник по очистке территорий стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая.
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