Актер Мадянов рассказал, о чем стоит задуматься во время просмотра сериала «Зулейха открывает глаза»

Актер Роман Мадянов, играющий в сериале «Зулейха открывает глаза» Зиновия Кузнеца, сотрудника ОГПУ по особым поручениям, рассказал, о чем стоит задуматься зрителям во время просмотра ленты.

«Невозможно было иначе существовать. Если не ты, значит, тебя. Ну, тогда выбирай. А что делать? Разнарядка приходит. Ужас. Если ты этого не сделаешь, ну значит, на следующей барже окажешься ты», — сказал актер.

По его словам, зрители телесериала должны помнить, что в жизни ничего не бывает надолго.

«Чтобы мы периодически помнили всегда, что ничего хорошего не может быть надолго — это когда-то закончится! И когда тебе сейчас плохо, и в этой ситуации ты должен знать, что и это не навсегда, и это плохое закончится, и будет лучше. Всегда надо быть готовым к изменениям, потому что все переливается», — передают «Вести.ru» слова Мадянова.

Также актер рассказал, что остался доволен тем, что принял участие в этом проекте, «покайфовал», работая с материалом.

Ранее актер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков. Лавину негатива исполнитель роли Ивана Игнатова, актер Евгений Морозов, назвал атавизмом советского мышления, который не имеет возраста.

