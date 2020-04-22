Актер Мадянов рассказал, о чем стоит задуматься во время просмотра сериала «Зулейха открывает глаза»
Актер Роман Мадянов, играющий в сериале «Зулейха открывает глаза» Зиновия Кузнеца, сотрудника ОГПУ по особым поручениям, рассказал, о чем стоит задуматься зрителям во время просмотра ленты.
«Невозможно было иначе существовать. Если не ты, значит, тебя. Ну, тогда выбирай. А что делать? Разнарядка приходит. Ужас. Если ты этого не сделаешь, ну значит, на следующей барже окажешься ты», — сказал актер.
По его словам, зрители телесериала должны помнить, что в жизни ничего не бывает надолго.
«Чтобы мы периодически помнили всегда, что ничего хорошего не может быть надолго — это когда-то закончится! И когда тебе сейчас плохо, и в этой ситуации ты должен знать, что и это не навсегда, и это плохое закончится, и будет лучше. Всегда надо быть готовым к изменениям, потому что все переливается», — передают «Вести.ru» слова Мадянова.
Также актер рассказал, что остался доволен тем, что принял участие в этом проекте, «покайфовал», работая с материалом.
Ранее актер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков. Лавину негатива исполнитель роли Ивана Игнатова, актер Евгений Морозов, назвал атавизмом советского мышления, который не имеет возраста.
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