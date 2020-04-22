В Татарстане в отношении начальника ж/д станции Зеленый Дол возбудили дело за взятку в 40 тыс. рублей

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Зеленый Дол.



По версии следствия, подозреваемый в 2015 году за взятку в 40 тыс. рублей скрыл факт подачи железнодорожных вагонов с краденым грузом под погрузку без соответствующего договора и разрешительных документов.

Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

