В Татарстане в отношении начальника ж/д станции Зеленый Дол возбудили дело за взятку в 40 тыс. рублей
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Зеленый Дол.
По версии следствия, подозреваемый в 2015 году за взятку в 40 тыс. рублей скрыл факт подачи железнодорожных вагонов с краденым грузом под погрузку без соответствующего договора и разрешительных документов.
Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.
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