Средняя зарплата врачей в Татарстане — 45 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сервис для поиска работы hh.ru подсчитал, что средняя зарплата для высшего медперсонала, которая предлагается в Татарстане в апреле — это 45 тысяч рублей.

Младшему медперсоналу предлагается около 20 700 рублей, сообщает пресс-служба сервиса.

Напомним, что на сегодня в республике невысокая конкуренция в этой сфере. В то же время по сравнению с прошлым годом количество вакансий выросло на 26%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.