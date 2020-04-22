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В Татарстане количество вакансий для медработников выросло на четверть

14:06, 22.04.2020
В Татарстане количество вакансий для медработников выросло на четверть

По данным сервиса hh.ru, в Татарстане за год спрос на специалистов в сфере медицины и фармацевтики вырос на 26%.

При этом на одну вакансию приходится около 3 резюме, сообщает сервис. Это считается низким уровнем конкуренции. Умеренный уровень — это 5-6 резюме на вакансию, уточняют специалисты из hh.ru.

По данным сервиса, самый большой рост числа предложений о работе в сфере медицины и фармацевтики среди регионов ПФО отмечен в Башкирии (+46%), Мордовии (+69%), Саратовской (+52%) и Кировской областях (+46%).

АналитикаОбществоМедицина Татарстан
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