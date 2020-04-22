«Нефтехимик» может вернуться на домашний стадион уже в этом сезоне

Реконструкция футбольного стадиона в Нижнекамске продолжается по ранее намеченным срокам, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Нефтехимик».

«Строительство идет по плану. Открытие так же планируется ко Дню химика, 31 мая. Наш клуб на данный момент разрабатывает торжественную программу открытия стадиона», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нижнекамском клубе надеются, что после возобновления сезона ФНЛ «Нефтехимик» начнет проводить домашние матчи на своем обновленном стадионе.

«В связи с тем, что Олимп-ФНЛ приостановили до 31 мая и неясно, когда возобновят, у нас есть все шансы увидеть команду в Нижнекамске. Тут уже все зависит от нас самих: построим — сыграем», — сказали «Реальному времени» в пресс-службе клуба.

Так же оптимистично настроен тренерский штаб «Нефтехимика». По словам главного тренера Юрия Уткульбаева, в команде с нетерпением ждут возвращения на родной стадион, чтобы наконец порадовать нижнекамских болельщиков.

«Думаю, болельщикам понравится, что мы, дай бог, будем доигрывать сезон на своем стадионе. Так бы они нас точно не увидели, если бы мы доигрывали в середине мая. Конечно, мы хотим, чтобы поскорее открылся стадион, чтобы разделять победы или горечь поражений вместе с нашими болельщиками», — сказал Уткульбаев.

Работы по реконструкции стадиона начались еще летом прошлого года. Изначально завершение ремонта было запланировано на конец осени, но чуть позже, из-за успешного выступления «Нефтехимика» в ФНЛ, в планы решили внести коррективы.

По ходу ремонтных работ старые зрительские трибуны были снесены полностью, вместо них появились новые, в том числе четвертая, ранее отсутствовавшая. При этом все сидячие места для зрителей были оборудованы навесом от дождя. Кроме этого, возле стадиона планируется создание фан-зоны, автостоянки и игровых площадок.

О других планах по реконструкции стадиона можно узнать в летнем материале «Реального времени».