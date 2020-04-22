Почетный вице-президент ФХР: «Хартли с «Авангардом» вчистую уступили Цулыгину»

Почетный вице-президент ФХР и бывший хоккейный судья Юрий Карандин раскритиковал работу главного тренера Боба Хартли у руля омского «Авангарда». По его словам, он безоговорочно уступил в плей-офф менее опытному Николаю Цулыгину из «Салавата Юлаева».

«Меня больше всего раздражает, когда люди на черное говорят белое. Тем более когда эти люди — иностранцы, которые по определению должны приглашаться за то, что они лучше местных профессионалов.

Но тут Хартли вчистую уступает в плей-офф Николаю Цулыгину, только начинающему свою карьеру, — и делает вид, что ничего не произошло. А виновником происшедшего становится не тренер, а некий «спортивный блок». Причем в этом блоке — люди, которые в отличие от Хартли не воспринимаются как временщики», — сказал Карандин.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Авангард» с Хартли в шести матчах уступил «Салавату Юлаеву» (2:4). В прошлом сезоне омский клуб с нынешним тренером вышел в финал КХЛ, в полуфинале обыграв уфимскую команду.

Действующий контракт Цулыгина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. В руководстве клуба пока не спешат с продлением соглашения с тренером, рассматривая несколько других кандидатов на эту должность.

При этом накануне стало известно о финансовых трудностях «Салавата Юлаева». Генеральный спонсор клуба нефтяная компания «Башнефть» перестал выделять денежные средства на команду.