АСВ выставило на продажу паи «Татфондбанка» в ЗПИФ «Невский» за 745 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже части имущества «Татфондбанка». Конкурсный управляющий планирует реализовать инвестиционные паи ЗПИФ «Невский» за 745,4 млн рублей.

Аукцион назначен на 15 июня, следует из сообщения агентства. Если торги не состоятся, то второй этап аукциона состоится 3 августа, а начальная стоимость лота будет снижена на 10%.

Ранее сообщалось, что АСВ вновь выставило на продажу облигации банка «Пересвет» за 1,4 млрд рублей.