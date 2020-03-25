АСВ выставит на торги принадлежащие ТФБ облигации банка «Пересвет» за 1,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило о проведении торгов по продаже части имущества кредитной организации. Так, предлагается выкупить облигации банка «Пересвет» за 1,39 млрд рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, ценные бумаги пойдут с молотка тремя лотами. 630 тысяч облигаций бывшего банка РПЦ серии БО-02 предлагается приобрести за 670,2 млн рублей. Облигации серии БО-03 количеством 157 тысяч штук оценены в 164,9 млн рублей. Третьим лотом идут бумаги серии БО-ПО2 количеством 493,8 тысячи штук. Их начальная стоимость составляет 551,4 млн рублей.

Торги назначены на 18 мая.

Напомним, что санация «Пересвета» в 2016 году во многом и повлекла за собой крушение «Татфондбанка». Кредитные организации приобретали облигации друг друга, и в критический момент ТФБ пришлось выкупать у «Пересвета» собственные бумаги, а вот банк РПЦ до сих пор не торопится это сделать.

Ранее «Реальное время» писало, что «Пересвет» остался должен «Татфондбанку» более 4 млрд рублей. Однако кредиторы столкнулись с реструктуризацией долга и назвали это искусственным обесцениванием активов.