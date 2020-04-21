В Верховном суде рекомендовали смягчить наказание за нарушение режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Верховный суд России разъяснил особенности привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В частности, в суде рекомендовали людей, нарушивших режим самоизоляции и у которых при этом нет подозрения на COVID-19, привлекать к ответственности по более мягкой административной норме.



Так, российские суды квалифицируют нарушение режима самоизоляции по части 2 статьи 6.3 КоАП. Согласно этой статье, для граждан предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Верховный суд предложил облагать таким штрафом только тех граждан, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, а также тех, кто приехал в Россию из-за границы, контактировал с зараженным, не выполняет предписание санитарного врача о карантине или уклоняется от лечения COVID-19, передает РБК.

В остальных случаях в суде рекомендовали квалифицировать нарушение режима по части 1 статьи 20.61 КоАП. Согласно этой статье, гражданина, нарушившего закон, ждет предупреждение либо штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пока не будут снимать ограничения из-за пандемии коронавируса.