В Татарстане продлили срок действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана сообщил о том, что продлил срок действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования.

Теперь они действуют до 31.12.2020 независимо от указанного в них срока.



Это делается в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), для того, чтобы граждане ограничили посещение пунктов выдачи полисов страховых медицинских организаций.



Проверка факта обязательного медицинского страхования граждан при отсутствии полиса на руках будет осуществляться работником медицинской организации посредством соответствующего сервиса ТФОМС Татарстана.



В случае отказа в оказании бесплатной медицинской помощи необходимо обращаться в страховые медицинские организации или ТФОМС Республики Татарстан по телефонам бесплатных горячих линии: