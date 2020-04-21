УЕФА разрешил досрочно завершить сезон РПЛ

Международный футбольный союз (УЕФА) дал разрешение футбольным федерациям досрочно завершить чемпионаты страны из-за коронавируса.

При этом в организации настоятельно рекомендовали доиграть сезон, прежде всего внутренние первенства. УЕФА предоставил федерациям несколько вариантов календаря с учетом матчей чемпионатов страны и сборных команд.

Таким образом, РПЛ получила возможность без наказаний со стороны международного союза завершить сезон досрочно. Обсуждение данного вопроса с представителями команд лиги предположительно состоится в понедельник на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«В четверг состоится Исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня. В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата. Также параллельно будем вести консультации с нашими властями», — сказал Алаев.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение футбольных соревнований до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.