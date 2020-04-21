Вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях уже 23 апреля

С 23 апреля в Великобритании начнутся испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Оксфорде, на людях.

«Я рад объявить, что мы выделяем 20 миллионов фунтов стерлингов оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний… И я рад сообщить, что вакцины начнут испытываться на людях уже с этого четверга», — заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Он заверил, что применять вакцину будут тогда, когда это будет возможно.

Кроме того, еще 22,5 млн фунтов стерлингов пойдут на клинические испытания вакцин, проводимые в лондонском Imperial College, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн.

