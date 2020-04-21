Глава федераций прыжков в воду и водного поло Власенко заболел коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Глава российских федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом чиновник сообщил в разговоре с ТАСС.

«Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать», — сказал Власенко.

В начале нынешнего года Власенко приезжал в Казань для участия в выездной коллегии Министерства спорта России. Он возглавляет сразу три федерации по водным видам спорта — по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло начиная с 2016 года.

В начале прошлого года Власенко дал объемное интервью «Реальному времени».