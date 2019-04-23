«Илье Захарову оперировали колени там, где лечились Майкл Джордан, Гретцки и Лемье»

Откровенное интервью президента сразу трех спортивных федераций Алексея Власенко

Фото: Максим Платонов

Алексей Власенко един в трех лицах — он глава федераций по артистическому (экс-синхронному) плаванию, прыжкам в воду и водному поло, олицетворяющий своей персоной то единоначалие, которое и свойственно международным федерациям по водным видам спорта. Ведь и у ФИНА (мировая федерация), и у ЛЕН (европейская) по одному президенту, и только в России существовало положение, при котором «водоплавающие» были, как герои известной басни Крылова. Об этом и многом другом — в интервью спортивного функционера «Реальному времени».

«Рассматриваем Казань как место для отбора на Олимпиаду наших синхронисток»

— Алексей Викторович, только что в Москве закрылся плавательный бассейн «Олимпийский», и пловцы уже оговаривают свое желание провести в Казани чемпионат России 2020 года, который станет отбором на Олимпиаду. Какие планы у прыгунов в воду и синхронисток?

— Пока мы находимся в раздумьях. Насчет прыжков в воду мы рассматривали Пензу, где есть шикарный бассейн и база прыжков в воду (Пенза исконно была центром развития этого вида спорта, здесь вырастили таких звездных прыгунов, как Ирина Калинина и Алла Лобанкина, — прим. ред.). Относительно артистического плавания — есть база в Казани, где мы видим просто удивительное отношение к нашему виду спорта со стороны местных руководителей во главе с Рустамом Миннихановым. У меня, кстати, есть идея провести чемпионаты в одном месте, включая еще и водное поло. Понятно, что там регулярный чемпионат, но финальную его часть вполне возможно провести в формате, допустим, «Финала четырех», и организовать это в одном городе. Как подобные соревнования проходят на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах. Сейчас мы «лебедь, рак и щука», а новый формат позволил бы нам на порядок поднять интерес к нашим стартам у телевидения, а вслед за ним и у рекламодателей. Если эту идею одобрить и оформить, тогда Казань может стать претендентом на проведение стартов в этом формате.

— Отличная идея, как и еще одна, которую стремится осуществить Казань, претендуя на чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Под соусом «давайте повторим 10 лет спустя». Как вы ее воспринимаете?

— Идея — супер, но мы возвращаемся к той же проблеме, которая предстала перед нами в 2015 году. В Казани нет бассейна, который отвечал бы необходимым требованиям для проведения чемпионата мира. Надо либо строить, либо снова повторять ту же историю, как была четыре года назад с проведением соревнований на территории «Казань Арены». Но я просто не знаю: можно ли использовать футбольный стадион?

Если бы поинтересовались моим мнением, то я бы выступил за новый стадион, подобный тому, что выстроили в Будапеште к чемпионату мира — 2017. Там шикарный бассейн с трибунами на 17 тысяч. Сейчас мы ведем переговоры о строительстве подобных стадионов в Грозном и Уфе с руководством Чечни и Башкортостана соответственно. Построив их, мы могли бы принимать у себя больше соревнований, подобных нынешним стартам «Мировой серии» в Казани. У нас есть бассейны, но к ним есть претензии — по количеству зрителей, по расстояниям от зрительских мест до бортика и так далее. У нас строили спортсооружения для размещения там ДЮСШ, для занятий любителей, но сейчас нужно строить новые бассейны уже с учетом подобных требований, и тогда у нас будет больше крупных международных стартов.

Фото Максима Платонова

В Казани нет бассейна, который отвечал бы необходимым требованиям для проведения чемпионата мира. Надо либо строить, либо снова повторять ту же историю, как была четыре года назад, с проведением соревнований на территории «Казань Арены»

Я вам скажу, что ФИНА и ЛЕН с удовольствием готовы проводить у нас соревнования. Сейчас мы готовимся к проведению этапа Кубка мира в Санкт-Петербурге, где построили специализированный бассейн для прыжков в воду и артистического плавания с двусторонними трибунами на 3 тысячи зрителей. Судя по заявкам, к нам готово приехать невероятное количество стран, мы даже задумываемся о том, чтобы закрыть прием заявок.

— С чем связан подобный ажиотаж?

— С нашим умением четко проводить соревнования и хлебосольством, что уж тут скрывать. Как проводят подобные старты за границей — это просто жалкое подобие нашего гостеприимства, которое просто зашкаливает. Я приехал на Кубок мира в Лондоне, зашел в буфет и ужаснулся. Говорю, если бы подобный буфет был у нас в России, меня бы рядом с ним расстреляли! Бутерброд с каким-то непонятным сыром, кока-кола — и все. Экономия на всем. Поэтому иностранцы в Россию любят приезжать…

На этом Кубке мира будет проведен европейский конгресс ЛЕН, и на участие в нем подали заявки 54 страны Старого Света, вся Европа без исключения. Вообще, глядя на их календарь, у меня создалось впечатление, что одна Россия все соревнования проводит. Я спрашивал у руководства ЛЕН: «А кроме России еще страны есть?» Тот же Кубок мира и конгресс мы и брать-то не хотели, но меня просто заставили, как члена бюро ЛЕН.

«В водном поло мы приноравливаемся к новым правилам»

— От вопросов организационных, с вашего разрешения, перейдем к спортивным. Нет вопросов только по артистическому плаванию, там побеждают везде и всюду. А как вы охарактеризуете положение дел в водном поло?

— Лично у меня нет вопросов и к нашей женской команде, которая выступает очень достойно. Что касается мужской команды, то сегодня мы только приноравливаемся к проведению международных соревнований по новым правилам. Сейчас международные старты по новым правилам совершенно отличаются от тех, что мы видим во внутреннем чемпионате, который доигрывается по старым «лекалам». На международной арене боролись с тем, чтобы сломать стиль игры, присущий преимущественно «Скуадра Адзурре», когда игрока с мячом подтапливали, начинались удаления, а судейский комитет традиционно находится под влиянием Италии, и их команды получали итоговое преимущество. Играя по новым правилам, мужская Италия не попадает даже в шестерку лучших.

Нынешний состав нашей мужской команды, я считаю, подобрался очень неплохой, и когда освоятся в игре по новым правилам, мы вернемся в элиту водного поло. А вот там могут произойти существенные изменения: помимо Италии, уже не будет гегемонии водного пола с Балкан — Сербии, Хорватии, Черногории. А игроки у нас хорошие, их всех знают на международной арене.

Фото Максима Платонова

Сейчас международные старты по новым правилам совершенно отличаются от тех, что мы видим во внутреннем чемпионате, который доигрывается по старым «лекалам»





В очной встрече с той же Италией мы вели — 9:7 к заключительному периоду. И выиграли бы матч, если бы не определенные игровые проблемы. Не реализовали три выхода один на один, плюс в матче не принимал участие один из ведущих игроков нашей команды, которому запретил врач. Привычная тактика игры на «столба» сейчас не работает, водное поло стало куда более комбинационным, плавать надо раза в два больше, чем раньше. Это возвращает в элиту команду Испании, сильно будет выглядеть по новым правилам Япония, хозяйка следующей Олимпиады.

— Почему же мы играем этот сезон по старым правилам?

— Мы еще в прошлом году в Сургуте играли женской сборной по новым правилам. Я тогда предлагал — давайте перейдем на новые правилам, но не смог убедить президиум. А сегодня все сборные играют по новым правилам, и мы отстаем на шаг. Но я не перекладываю вину на других, надо было, будучи президентом федерации, настоять на своем предложении, не идти на поводу.

Что же, раз в этом ошиблись, есть шанс исправиться, взяв квалификационный турнир, который будет отбором на Олимпиаду. Мне Андрей Крюков из Казахстана, который отвечает в ФИНА за направление водного поло, посоветовал этот путь.

«Для нас важны Олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Все остальное — это первенство ЖЭКа»

— Как вы оцениваете положение дел в прыжках в воду в предолимпийском году?

— У нас подобралась очень хорошая команда. Ждем возвращения в строй Ильи Захарова, нашего олимпийского чемпиона Лондона. Ему сделали операцию в одной из лучших клиник мира, в которой лечатся звезды НБА, НХЛ, всего мирового спорта. Огромная клиника, размером с казанский Дворец водных видов спорта, специалисты которой занимаются только восстановлением коленных суставов. Там идешь по местному «Залу славы» и видишь: Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Уэйн Гретцки, Марио Лемье — «золотые колени» мирового спорта. Мы сделали там операцию Илье, поскольку российские врачи говорили, что после операции ему можно будет вернуться в спорт только через полгода. А тут хватило двух недель.

В том числе и потому, что в нынешних прыжках много молодых, которые поджимают наших признанных звезд — того же Захарова, Евгения Кузнецова, Виктора Минибаева.

— Можно будет скомплектовать сборные на несколько стартов. В этом сезоне, помимо чемпионата мира, есть старты Универсиады.

— Честно говоря, для нас в прыжках сейчас есть только три определяющих старта: Олимпиада, чемпионаты мира и Европы. Все остальное, без обид, мы рассматриваем как первенство ЖЭКа. Это позиция как моя, так и главного тренера сборной страны. Мы не готовы отправлять на Универсиаду представителей первого состава сборной, пусть едут те, кто не попадает в основу, если они являются студентами. Я сам участвовал в Универсиаде, поскольку не попал на Олимпиаду-1988 в Сеуле.

— Я знаю, что вы участник ветеранских чемпионатов «Мастерс», являетесь рекордсменом мира в нескольких возрастных категориях, но про серьезную плавательную карьеру, честно говоря, не слышал. А кто вам перекрыл путь на Олимпиаду в Сеул?

— Вадим Ярощук из Украины, Сергей Маринюк из Молдавии. Они были лидерами в СССР на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Фото Максима Платонова

Для нас в прыжках сейчас есть только три определяющих старта: Олимпиада, чемпионаты мира и Европы. Все остальное, без обид, мы рассматриваем как первенство ЖЭКа. Это позиция как моя, так и главного тренера сборной страны

«Меня побаивались олимпийские чемпионы»

— Из сеульской команды конца 80-х я помню только Владимира Сальникова, Игоря Полянского, Сергея Заболотнова…

— Последний мой учитель, кстати… Заболотнов же спинист, я с огромным уважением к нему отношусь. Он чуть постарше нас с Димой Волковым (известный в прошлом пловец, ныне редактор журнала «Плавание», — прим. ред.), который тоже из моего поколения. Он-то дальше пошел по спортивной карьере, а я остановился на уровне юношеской сборной СССР. Когда надо было переходить в состав национальной команды, помню, ко мне присматривался главный тренер Владимир Качкуркин, но я на взрослом чемпионате СССР дважды финишировал четвертым. И Качкуркин сказал: «Ну все, парень, до свидания». В состав национальной команды я не попал и продолжал плавать, что называется, на самоподготовке, тренируясь самостоятельно. Вспоминаю, что украинцы Сергей Фесенко и Александр Сидоренко, оба олимпийские чемпионы, меня побаивались, поскольку я на финалах проигрывал им совсем чуть-чуть, а по возрасту был моложе лет на пять-шесть.

— Ваш сверстник Дмитрий Волков уже в составе сборной России добился серьезных международных успехов. Почему вы не дождались развала СССР, чтобы в отсутствие украинцев и молдаван спокойно претендовать на место в сборной России?

— А что вы думаете, Союз ради этого развалили? (Смеется.) Не знал. Действительно, при мне финалы на чемпионате страны были Фесенко — Сидоренко, Ярощук — Маринюк, Ляшенко — Власенко, и из них россиянин только я. А с традиционно русской фамилией был Сергей Пичугин, но он представлял Казахстан.

— В отличие от своих друзей-соперников, вы затем освоились на турнирах «Мастерс». Что вас привлекло в ветеранском плавании?

— А я никогда плавать-то не прекращал. Даже сегодня, до старта соревнований синхронисток, сходил потренироваться, проплыл 3 километра. Для пловцов это как дышать и ходить, недаром главный тренер сборной СССР Сергей Вайцеховский любил говаривать: «В нашу систему вход есть, выхода нет».

Что касается «Мастерс», то мне предложил поучаствовать еще один известный в прошлом пловец Алексей Филонов: «Поехали на чемпионат Европы». Я говорю — да с кем там соревноваться?! Он мне — да там все великие! Я приехал и сходу выиграл 200 комплексом, установив рекорд мира, обыграл там голландца, который и был великим на уровне «Мастерс». Все рекорды мира были у него до моего появления. Они меня не знали, но я, в свою очередь, его не знал, хотя мы должны были пересекаться на каких-то юниорских соревнованиях. Сейчас, кстати, мы с ним сдружились.

Потом я поехал в Швецию, Италию, там обыграл местного рекордсмена мира, только уже на дистанции 100 метров брассом. Полные трибуны на 10 десять тысяч мест, все болеют за своего, визжат-кричат, а он лидирует после первого полтинника. Я там был восьмой поначалу, потом прибавил и выиграл касание. Итальянец на награждении расчувствовался, мне до сих пор представители итальянской федерации высказывают: «Алексей, как ты нашего рекордсмена обогнал, даже не будучи брассистом?!»

Увы, сейчас не хватает времени соревноваться, хотя «Мастерс» проходит в программе чемпионатов мира и Европы, сразу после основной соревновательной части. Но у нас, функционеров, тут же начинаются различные мероприятия, совещания — как тут соревноваться?

— Следите за нынешней ситуацией в российском плавании? Если смотреть со стороны, то там намечается очень серьезный прогресс в результатах.

— Специально дистанцируюсь от плавания, не имея к нему никакого отношения. Но я бы очень осторожно относился к прогнозам. Там есть тенденция, когда выигрывают второстепенные соревнования, как я говорю, первенство ЖЭКа, и кричат об этом. А у нас главные старты, как и в прыжках в воду, и артистическом плавании, как я уже говорил: Олимпиада, ЧМ, ЧЕ. Вот там надо выигрывать.

Фото Максима Платонова

После Олимпиады ведущие спортсмены берут передышку и на последующие соревнования никто из великих не приезжает и специально себя никто особо не готовит. Поэтому по гамбургскому счету судить надо будет по итогам нынешнего ЧМ, а еще лучше по итогам Олимпиады в Токио

«Планируем проведение этапов Кубка мира в Грозном и в Крыму»

— Но в Будапеште был заметен прогресс, когда выиграли три золота, и все усилиями трех разных спортсменов — Ефимовой, Рылова и Чупкова.

— Но есть же понимание, что после Олимпиады ведущие спортсмены берут передышку и на последующие соревнования никто из великих не приезжает и специально себя никто особо не готовит. Поэтому по гамбургскому счету судить надо будет по итогам нынешнего ЧМ, а еще лучше по итогам Олимпиады в Токио. Поскольку, могу спрогнозировать, что по отношению к тем медалям, которые мы завоюем в плавании в Кванджу, после Токио этих наград будет ровно в два раза меньше.

— А нет ли возможности увеличить количество олимпийских наград для России, увеличив соревновательную программу Игр в артистическом плавании? На чемпионатах мира разыгрывается девять комплектов наград, а на Олимпиадах только две. При том что спортсменки уже приехали, заселились, тратиться на проезд, проживание, питание практически не надо, и соревновательную программу можно расширить без лишних материальных затрат. На том же самом, кстати, настаивают в художественной гимнастике.

— Увы, но сейчас нас приближают к такой тенденции, чтобы заменить женские дуэты на смешанные. Да, дебютировав на ЧМ-2015 в Казани, смешанные дуэты еще только развиваются, и количество стран-участниц там на порядок меньше, чем в традиционных дисциплинах синхронного плавания. Но, по словам руководства МОК, продаваемость телевизионного сигнала возросла чуть ли не в два раза после введения микста, количество стран, которые начали смотреть артистическое плавание, а конкретно смешанные дуэты, вообще зашкаливает. Поэтому руководство МОК задумывается о том, чтобы заменить женские дуэты на смешанные. Надеюсь, произойдет это как можно позже.

Я недавно разговаривал с тренером Ганой Максимовой, которая отвечает у нас за развитие смешанных дуэтов, и она сказала, что развитие микста идет бурными темпами. Это уже не те новички, которые четыре года назад стали первыми, кто разыграл медали чемпионата мира. Прогресс налицо. Испания, Италия, Китай с энтузиазмом взялись за развитие этой дисциплины, надеясь вырваться в лидеры, что не удается сделать в традиционных дисциплинах. И, мне кажется, таким образом готовится дебют микста на Олимпиаде-2024. Там, кстати, французы заинтересованы еще и в дебюте хай-дайвинга. У них не было сильного прыгуна, но, женившись на француженке, гражданство Франции принял экс-британец Гэри Хант. Вот к этим изменениям я отнесся бы очень положительно.

Фото Максима Платонова



Дебютировав на ЧМ-2015 в Казани, смешанные дуэты еще только развиваются, и количество стран-участниц там на порядок меньше, чем в традиционных дисциплинах синхронного плавания

Хай-дайвинг, кстати, развивается очень мощно, и мы взяли на себя проведение двух этапов Кубка мира в Грозном и в Крыму. Пусть посмотрят во всем мире на современную Чечню и Крым. Ольга Голодец, курирующая спортивную отрасль в правительстве России, уже анонсировала свой приезд в Крым. Кстати, в Ялте мы уже проводили подобные соревнования дважды и стали первыми, кто устроил на полуострове соревнования такого масштаба. Глава Республики Крым Сергей Аксенов очень доволен, и как только мы заикнулись о переносе этапа в Севастополь, сам звонил, отговаривал: «Нет, только у нас!» Там была забавная ситуация с хай-дайвером из Украины Алексеем Приговором, у которого на родине возникли проблемы, поскольку он соревновался в Крыму. Привязались к нему местные из СБУ, а он ответил, что должен каким-то образом зарабатывать деньги. Человек с высоты 27 метров прыгает, а они его напугать решили…

