Предпринимателям Татарстана расскажут, как зарабатывать бренду через маркетплейс

В рамках бесплатного курса для предпринимателей республики «Фабрика PRO: Антикризис» 23 апреля состоится онлайн-урок на тему «Маркетплейс: как заработать в кризис?». Всего в курс входит 25 уроков, они пройдут в период с 6 по 27 апреля 2020 года.

Напомним, курс запущен Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства, проектом «Фабрика предпринимательства» и центром «Мой бизнес» по поручению президента республики Рустама Минниханова и направлен на быструю адаптацию предпринимателей к текущим условиям.

Спикерами мероприятия выступят Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании Wildberries, и Дмитрий Лазарев, руководитель онлайн-проектов Центра экспертизы электронной коммерции Wildberries.

На онлайн-уроке будут обсуждаться следующие темы: как построить бизнес на Wildberries, маркетинг на маркетплейсах: как продвигаться максимально эффективно; аналитика на маркетплейсах: как выбрать лучшие товарные позиции и понять, на чем вы можете зарабатывать. Также будут рассмотрены кейсы предпринимателей на платформе Wildberries.

Стоит отметить, что каждый из прошедших ранее онлайн-уроков курса прослушали более 600 предпринимателей республики. В ходе уроков удалось подробно разобрать технологии запуска антикризисного управления, запуск онлайн-доставки с нуля, алгоритмы организации работы в кризис и многое другое.

Начало мероприятия в 15.00.

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