В Татарстане на ремонт инфраструктуры в садоводческих хозяйствах направят полмиллиарда рублей

В Татарстане на ремонт инфраструктуры в садоводческих хозяйствах в этом году направят 500 млн рублей. Об этом сообщил на республиканском совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

На данный момент в РТ есть 950 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), в которых зарегистрирована 381 тысяча садовых участков, размещенных на 30 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Основное количество садов расположено в пригородах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска.

За 3 года в них было отремонтировано 27 км водопровода, 86 скважин, 156 резервуаров в 334 СНТ, 329 площадок ТБО в 459 СНТ, а также 116 км линий электропередач и 118 комплектных трансформаторных подстанций в 192 СНТ и 90 км подъездных дорог к 175 СНТ.

Для продолжения ремонта внешних объектов в 2020 году предусмотрено 500 млн рублей, в том числе водоснабжение — 90 млн, площадки ТБО — 10 млн, электросетевое хозяйство — 100 млн, подъездные дороги — 300 млн рублей. Садоводами подготовлена и проектно-сметная документация для ремонта внутренних объектов на общую сумму 545,7 млн рублей.

Напомним, на совещании Рустам Минниханов призвал поддерживать республиканские садоводческие товарищества, несмотря ни на что.