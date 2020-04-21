Герман Греф: российским банкам ничего не угрожает, кризис из-за коронавируса — не банковский

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Российским банкам даже в условиях пандемии на данный момент ничего не угрожет. Нынешний кризис, вызванный эпидемией нового коронавируса, — не банковский. Об этом в ходе большого интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в прямом эфире «Сбербанк TV» заявил глава Сбербанка Герман Греф.



Даже при воплощении самых негативных для российской экономики сценариев Сбербанк не будет нуждаться в государственной финансовой помощи и сохранит доходность, утверждает он. В самом начале эпидемии нового коронавируса были рассчитаны три сценария, третий из которых так называемый «стрессовый». Он подразумевал падение цен на нефть до 10 долларов за баррель, а в некоторые периоды времени — до нуля, и восстановление цены только к концу года и на уровне 20—25 долларов, падении ВВП на 15%.



«Даже в этом случае, не буду называть цифры, Сбербанк сохранял свою прибыльность, и, конечно же, даже в этом варианте нам не нужно никакой помощи со стороны государства. Слава богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы. Даже самый стрессовый сценарий не приводил нас в сложное положение», — сказал Греф.



Сегодня консенсус-прогноз, по словам Грефа, выглядит следующим образом: падение ВВП в России на 4,5—5%.