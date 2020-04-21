Электронные трудовые книжки будут доступны на портале госуслуг

На едином портале госуслуг можно будет получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде. Информация из электронных трудовых книжек, на которые перешла часть жителей республики, уже переносится в личный кабинет граждан.

Получить сведения о приеме на работу, переводе на новую должность и увольнении работники смогут, перейдя на электронный формат трудовых книжек. При этом данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной, в личном кабинете не отображаются, передает портал исполкома Казани.

Напомним, что с 1 января в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек.