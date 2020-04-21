Андрей Педан: «Подпишу контракт с «Ак Барсом», когда мне его предложат»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан ответил на вопрос, когда он продлит трудовое соглашение с казанским клубом.

Во время прямого эфира «Ак Барс ТВ» ведущая Зухра Уразбахтина задала хоккеисту вопрос: «Когда ты подпишешь новый контракт?» Педан заявил, что готов подписать его, но пока не получал контрактного предложения от клуба.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что защитнику не понравилась сумма нового контракта, предложенная «Ак Барсом».

Действующее соглашение Педана с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Ак Барс» 37 матчей в регулярном первенстве КХЛ и набрал 16 (6+10) очков. В плей-офф КХЛ Педан сыграл 3 встречи в серии с нижнекамским «Нефтехимиком» и не отметился результативными действиями.

Напомним, «Ак Барс» все еще не продлил контракт с капитаном команды Данисом Зариповым. Детальнее о причинах задержки с подписанием нового соглашения с именитым хоккеистом можно почитать в материале «Реального времени».