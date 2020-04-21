Ак Барс Банк внедрил регистрацию клиентов по биометрическим данным в мобильном приложении

Ак Барс Банк запустил биометрическую идентификацию в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн». Теперь владельцы устройств на Android с помощью биометрических данных могут стать клиентами банка и получать финансовые услуги и продукты без посещения отделения. Проект реализован совместно с «Ростелекомом» — оператором и разработчиком Единой биометрической системы.

Удаленная идентификация доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в Единую биометрическую систему. Клиенты могут дистанционно оформить заявку на кредит, открыть виртуальную карту или заказать карту на физическом носителе, которую привезет курьер.

«Ак Барс Банк стремится быть ближе к своим клиентам и для их удобства внедряет и развивает новые онлайн-сервисы и продукты. Теперь стать клиентом банка и получить финансовые услуги можно не выходя из дома, что особенно важно в условиях режима самоизоляции», — прокомментировал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты.

«Ак Барс Банк активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологии, которые облегчают жизнь и значительно экономят время граждан. Сегодня в условиях самоизоляции очень важно иметь доступ ко всем банковским услугам онлайн. Теперь услуги Ак Барс Банка на лучших условиях стали доступны всем гражданам, даже в тех регионах, где нет физических отделений», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Процедура дистанционного открытия счета на базе биометрии занимает не более 5 минут. Чтобы стать клиентом банка, нужно скачать мобильные приложения «Ак Барс Онлайн» (18+) и «Биометрия» (18+) от «Ростелекома». Авторизовавшись в приложении «Биометрия» с помощью учетной записи на портале госуслуг РФ, пользователь должен перейти в Ак Барс Онлайн, ввести номер телефона и подтвердить его кодом из SMS. После верификации в Единой биометрической системе, клиент подписывает договор комплексного банковского обслуживания с помощью кода из SMS и может пользоваться услугами Ак Барс Банка. С подробной инструкцией можно ознакомиться здесь.

Ак Барс Банк стал вендором Единой биометрической системы в 2018 году. К середине апреля текущего года в системе зарегистрировались более 130 000 россиян. Сдать биометрические данные — образец голоса и изображение лица — можно в 160 отделениях Ак Барс Банка по всей России или в офисах других банков. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги.



ПАО «Ак Барс Банк»



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