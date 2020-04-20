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Вратарь Кареев подтвердил задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве»

23:18, 20.04.2020
Вратарь Кареев подтвердил задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве»
Фото: vk.com/hcsalavat

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев подтвердил информацию о задержках зарплаты хоккеистам в уфимском клубе. Сам голкипер по этому поводу не переживает и не считает этот момент критическим для команды.

«Я бы не сказал, что это задержки. Да, должны были и не выплатили, но я не считаю, что это какой-то критический момент. В Новокузнецке нам порой и на месяц задерживали. Отложилось это на небольшой срок», — сказал хоккеист в прямом эфире в Instagram «Sportbst».

Ранее в прессе появилась информация, что «Салават Юлаев» испытывает финансовые сложности в части оплаты заработной платы хоккеистам за март.

Сегодня стало известно, что Кареев может покинуть уфимский клуб и уехать в НХЛ. Сам вратарь эту информацию опроверг, предположив, что его перепутали с другим игроком уфимцев.

СпортХоккей Башкортостан
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