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В Татарстане экологи начали расследование по незаконной свалке под Лениногорском

19:51, 20.04.2020
В Татарстане экологи начали расследование по незаконной свалке под Лениногорском
Фото: eco.tatarstan.ru

Татарстанские экологи обнаружили несанкционированную свалку под Лениногорском. Мусор сбрасывали недалеко от официального полигона ТБО.

На свалке обнаружились документы различных компаний, по которым было установлено, что отходы принимались у предприятий Альметьевска, Азнакаево, Бугульмы и Лениногорска.

Возбуждено административное расследование по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в Татарстане отменили тендер на рекультивацию свалки у села Прости. На перезахоронение отходов планировалось потратить почти 0,5 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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