В Татарстане экологи начали расследование по незаконной свалке под Лениногорском

Татарстанские экологи обнаружили несанкционированную свалку под Лениногорском. Мусор сбрасывали недалеко от официального полигона ТБО.

На свалке обнаружились документы различных компаний, по которым было установлено, что отходы принимались у предприятий Альметьевска, Азнакаево, Бугульмы и Лениногорска.

Возбуждено административное расследование по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в Татарстане отменили тендер на рекультивацию свалки у села Прости. На перезахоронение отходов планировалось потратить почти 0,5 млрд рублей.