В Татарстане ожидается гроза и штормовой ветер

Во вторник, 21 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики предсказывают дождь, местами, возможно, сильный. В отдельных районах республики прогнозируется гроза.

Ветер восточный сильный, порывами 15—20 м/с, местами порывами до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Напомним, что по шкале Бофорта ветер силой от 20,8 до 24,4 метра в секунду уже считается штормовым. Он может срывать колпаки с дымоходов и черепицу с крыш.

Температура днем составит 6—11 градусов выше ноля, но в южных и восточных районах может достигать 13—18°С. В Казани метеорологи не ждут, что воздух прогреется выше 6—8 градусов. А вот в Набережных Челнах столбики термометров покажут от +9°С до +11°С.