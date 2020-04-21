Власти Казани проведут кибертурнир по FIFA 20

25 апреля Комитет физической культуры и спорта Казани проведет турнир по игре FIFA 20 на PlayStation 4.



Участвовать могут жители Казани, которые имеют техническую возможность соревноваться, находясь дома в условиях самоизоляции.

Победитель турнира получит абонемент сроком на 3 месяца для занятий в выбранном им спортивном объекте. Обладатель второго места получит абонемент на 2 месяца, бронзовый призер — на 1 месяц, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее исследование показало, что 15% родителей хотят отдать своих детей в киберспорт.