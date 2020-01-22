Исследование: 15 процентов родителей хотят отдать своих детей в киберспорт

Около 15 процентов родителей, участвовавших в исследовании рекрутингового портала SuperJob, высказали желание отдать своего ребенка в киберспорт. При этом только 1% опрошенных заявил, что их дети уже занимаются киберспортом.

Наиболее популярными вариантами киберспортивных дисциплин среди родителей стали Counter Strike и FIFA (по 22%), StarCraft (19%) и Dota (17%). Также исследование выявило, что мужчины более лояльно отнеслись к идее занятия кибеспортом их ребенка (18% у мужчин против 12% у женщин).

Кроме того, почти каждый пятый россиянин (19%) поддержал включение киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. Еще 52% респондентов высказались против. По этому вопросу мужчины также голосуют активнее женщин (23% поддержавших против 13%).

Ранее «Реальное время» подводило киберспортивные итоги 2019 года. Отмечалось, что многие команды из СНГ в этой сфере начали терять состав. Тем не менее в киберспорт стали инвестировать все большие суммы денег.