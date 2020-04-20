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Число татарстанцев на «удаленке» выросло на 44%

16:52, 20.04.2020
Число татарстанцев на «удаленке» выросло на 44%
Фото: prav.tatar.ru

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал, что за неделю число жителей республики, работающих удаленно, достигло 25 843 человек. Это на 44% больше, чем на предыдущей неделе.

При этом сократилось количество татарстанцев, занятых неполный день (-17%) и неполную неделю (-19%), передает «Татар-информ».

Агентство отмечает, что число зарегистрированных безработных в республике поднялось на 5,9% — до 13 882 человек.

Сегодня и.о. директора центра занятости Казани Гульнара Филиппова рассказала, что за месяц в столице РТ число зарегистрированных безработных выросло на 1 260 человек (около 25%).

АналитикаОбщество Татарстан
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