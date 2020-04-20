Росреестр Татарстана объявил о приостановке проверок бизнеса до конца года

Татарстанское управление Росреестра объявило, что мораторий на проверки бизнеса продляется до конца 2020 года. Речь идет о плановых проверках соблюдения требований земельного законодательства.

Их избегут юрлица и индивидуальные предприниматели, уточняется в сообщении ведомства. На три месяца продлевается срок, предоставленный на устранение уже выявленных нарушений.

Внеплановые же проверки теперь могут проводиться по требованию прокуратуры, в случае угрозы ЧС или угрозы жизни, а также при выдаче лицензий или спецразрешений.

Ранее сообщалось, что плановые проверки бизнеса приостановлены до 1 мая.

Напомним, что в апреле президент РФ Владимир Путин и правительство объявили о принятии ряда мер для поддержки бизнеса в стране. В том числе были отменены плановые проверки.