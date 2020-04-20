Казань вошла в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта

Столица Татарстана заняла четвертое место среди российских городов по качеству общественного транспорта. Казань набрала 68,8 балла в итоговом рейтинге, составленном компанией Simetra.

По версии компании, Казань обошли только четыре города: Екатеринбург, Ижевск и Самара.

В исследовании отмечается, что после транспортной реформы 2007 года в столице РТ активно развивается система общественного транспорта. Почти полностью обновлен парк электротранспорта, строится вторая ветка метро, доля автобусов большой вместимости достигла 80%.

Город занимает первое место по суммарной длине выделенных полос на дорогах.

Среди минусов общественного транспорта Казани эксперты назвали скудное тарифное меню и высокий уровень аварийности.

Исследование составлялось на основе 40 показателей, характеризующих работу общественного транспорта в городах. Показатели объединены в 5 подгрупп: физическая и ценовая доступность, эффективность, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие.

Авторы отмечают, что в рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, поскольку общественный транспорт в этих городах существенно отличается от систем в других городах страны.