«Туполев» вновь объявил торги на строительство стендовой базы на Казанском авиазаводе за 1,6 млрд руб

ПАО «Туполев» объявило повторные торги на проектирование и строительство на базе Казанского авиазавода стендово-лабораторного корпуса и испытательного бокса для отработки бортовых систем и агрегатов.

Цена контракта равна 1,628 млн рублей, следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

Согласно условиям конкурса, подрядчику следует разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы по возведению стендово-лабораторного комплекса площадью 17,3 тыс. кв. метров, а также испытательного бокса площадью 4,1 тыс. кв. метров.

В зданиях планируется проводить комплексные испытания самолетных агрегатов и систем на стендах, отрабатывать агрегаты топливной системы и системы нейтрального газа, функциональных и ресурсных испытаний агрегатов и механизмов, созданных в ходе опытно-конструкторских работ, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.