Казанский авиазавод начал изготавливать установочную партию стратегических ракетоносцев Ту-160

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки. Такое заявление на селекторном совещании в Минобороны РФ сделал глава ведомства Сергей Шойгу.

Также сейчас ПАО «Туполев» совместно с предприятиями промышленности занимается продлением сроков службы, повышением эффективности бортового оборудования и модернизацией строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, пишет ТАСС.



Ранее летчик рассказал о первом полете Ту-160М в небе над Казанью.

Напомним, 2 февраля ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.