В Казани в честь Дня Победы не отменят праздничный салют

В Казани традиционный праздничный салют в честь Дня Победы пройдет, несмотря на запрет массовых мероприятий.

Так, в этот день, 9 мая, планируется официальное обращение президента РТ Рустама Минниханова, возложение венков и цветов к памятникам и обелискам, открытие памятника советскому солдату в Казани, праздничный телевизионный концерт и праздничный салют, сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу, координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Гульнара Габдрахманова.

Она добавила, что в рамках проекта «Историческая память» в республике проведут традиционный диктант Победы, а также субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, которых в Татарстане более 2,5 тысячи, пишет «Татар-информ».