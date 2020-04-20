Путин сегодня проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом.

В частности, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также во встрече примут участие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательских центров, передает «РИА Новости».

Главной целью совещания у Путина по коронавирусу будет оценка специалистами эффективности принимаемых мер, методов лечения и прогноз по ситуации, отметил представитель Кремля.

Напомним, Песков ранее допустил, что власти могут принять дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом в течение недели.

