Виртанен из «Ак Барса» может перейти в «Трактор»

Защитник «Ак Барса» Ессе Виртанен ведет переговоры с «Трактором», сообщает бывший руководитель пресс-службы челябинского клуба Игорь Жуков.

Его действующий контракт с казанским клубом рассчитан до 30 апреля 2020 года.



28-летний финский хоккеист перешел в казанский клуб в середине прошедшего сезона. В результате обмена с «Трактором» казанцы расстались с нападающими Вячеславом Основиным и Артемом Михеевым.

За «Ак Барс» Виртанен сыграл 24 матча, в которых отметился тремя результативными передачами и 6 минутами штрафа. В «Тракторе» он входил в число ведущих защитников команды и ушел из клуба из-за разногласий по зарплате.

Напомним, «Ак Барс» все еще не продлил контракт с капитаном Данисом Зариповым. О ходе переговоров хоккеиста с казанским клубом рассказал его агент Юрий Николаев.